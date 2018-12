Termoli Musica propone “John & Paul”, musica e suggestioni sui Beatles

Nuovo appuntamento con la XIV stagione concertistica di Termoli Musica. Domenica 2 dicembre alle ore 18, al Cinema Sant’Antonio di Termoli, avrà luogo il concerto dedicato ai Beatles dal titolo “John & Paul” con Antonio Galligioni al violoncello, Rosa Pozzi al pianoforte e Leonard Tognon che sarà la voce recitante.

“John & Paul” è un progetto artistico di Giorgio Tortora che nasce con il preciso intento di rendere “parte attiva” dodici persone del pubblico che attraverso un piccolo scritto oppure un pensiero risulteranno anch’essi protagonisti in una forma di condivisione delle emozioni. “I Beatles rappresentano infatti qualcosa in più rispetto alle ormai celebri canzoni che tutti noi amiamo; un’epoca, un periodo felice o triste non importa, ma vivo di emozioni che forse non sono collocate in uno spazio/tempo”.

Per Termoli Musica hanno scritto le proprie emozioni Diana Luciani, Antonio Cappella, Marcella Stumpo, Mario Moccia, Paola Di Giannantonio, Mattia Scipioni, Pietropaolo Lorenzo, Savina Botticelli, Alessandro Ingaldi, Virginia Notarpasquale ed infine, una pagina estratta dal libro di Mimmo Locasciulli ‘Come una macchina volante’ segnalata da Daniela Battista. Questi testi sono frutto della collaborazione attiva della rete di associazioni termolesi che sostengono la stagione concertistica, in primis La Casa del Libro, Unitre, Don Milani e Fidapa.

I testi che verranno recitati da Leonard Tognon si alterneranno alle esecuzioni di dodici dei brani più rappresentativi dei Beatles arrangiati per violoncello e pianoforte. Ad interpretarle il violoncellista Antonio Galligioni della grande scuola violoncellistica di Giacinto Caramia e cameristica di Piero Farulli. Già violoncellista dell’orchestra Giovanile Italiana ha suonato nei più importanti italiani e stranieri. Al pianoforte ci sarà Rosa Pozzi che ha al suo attivo oltre 200 concerti in Italia e all’estero e vanta prestigiose collaborazioni artistiche.