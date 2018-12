Scuole cardioprotette grazie al Rotary Club. Si è svolta ieri mattina, mercoledì 5 dicembre, nella sede del Liceo Classico “G. Perrotta” di Termoli la consegna di due defibrillatori acquistati dal Rotary Club di Termoli e devoluti all’Istituto Alfano da Termoli.

La donazione fa seguito al progetto “Termoli ci sta a cuore” presentato lo scorso mese di giugno dal Club e finanziato dalla Rotary Foundation e da una serie di Service realizzati in questi mesi anche con il contributo del Rotaract e dell’Interact.

La consegna si è svolta alla presenza della presidentessa del Rotary di Termoli, Rossella Travaglini, e del dirigente scolastico, Concetta Rita Niro. Sono intervenuti anche il Segretario del Club Michele Di Tomasso, il Prefetto Emilio Travaglini, il Governatore incoming del Distretto 2090 Basilio Ciucci, il socio Lorenzo Cafaro, la presidentessa del Rotaract Club di Termoli Raffaella Mastantuoni e il presidente dell’Interact Fabrizio Pannunzio.

«Con questa iniziativa puntiamo a sensibilizzare l’opinione pubblica e a diffondere la cultura della prevenzione delle patologie cardiocircolatorie – ha affermato la professoressa Rossella Travaglini –. Dando seguito ad altri progetti avviati in passato, abbiamo pensato innanzitutto di rendere più sicure quei luoghi, come le scuole per l’appunto, frequentati quotidianamente da centinaia di persone tra alunni e personale scolastico. Abbiamo così deciso di dotare di defibrillatori quelle scuole del territorio che ne sono ancora sprovviste. Da qui la scelta di donarli all’Istituto Alfano da Termoli per i due plessi, rispettivamente il Liceo Classico di via Asia e il Liceo Scientifico di viale Trieste».

Dal Rotary ringraziano la dirigente scolastica Concetta Rita Niro perchè «sempre vicina alle nostre iniziative».