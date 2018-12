Termoli 2016 sconfitto a Campobasso. L’ex capitano Pifano torna al Città

Nuovo ko per il Termoli 2016 in uno dei due anticipi del 13esimo turno del campionato di Promozione molisana (pareggio 2-2 fra Cliternina e Spinete nell’altro). Questo pomeriggio, sabato 1 dicembre, i giallorossi di mister Zito hanno ceduto per 2-1 al Campobasso 1919 nella gara giocata all’Antistadio del capoluogo molisano. A segno Tedeschi e Capuano per i padroni di casa, Gallo per gli adriatici. Con questo risultato il Termoli 2016 resta a quota 17 punti, al momento all’ottavo posto.

In Eccellenza invece il Città di Termoli è atteso domani 2 dicembre dal match casalingo contro il Roccasicura. Gli uomini di mister Di Lena intanto sono pronti ad accogliere il ritorno dell’ex capitano Pietro Pifano che da martedì prossimo tornerà a essere un calciatore giallorosso.

Nella massima serie regionale di calcio tre le gare già giocate oggi per la 13esima giornata: Sesto Campano-Acli 1-0, Tre Pini-Roseto 2-0, Vastogirardi-Riccia 5-0. Sempre in vetta il Vastogirardi.