Giovedì 6 dicembre settimo e penultimo appuntamento con la rassegna cinematografica Tempi Moderni: sarà proiettato ‘Nato a Casal di Principe’, film di Bruno Oliviero presentato alla 74esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (2017) nella sezione Cinema nel Giardino.

Amedeo Letizia ha vent’anni e sogna di fare l’attore. Partito da Casal di Principe, sul finire degli anni Ottanta, arriva a Roma con entusiasmo per intraprendere la carriera cinematografica. Quando inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo la scomparsa del fratello lo costringe ad abbandonare tutto e a tornare a casa. Questo viaggio si rivela presto una discesa negli inferi del suo passato e nelle contraddizioni della sua terra.

“Tratto dal libro ‘Nato a Casal di Principe. Una storia sospesa’ di Amedeo Letizia e Paola Zanuttini, il lavoro di Oliviero riesce in una sfida impossibile: narrare una storia realmente accaduta in terra di camorra con sensibilità e delicatezza, intrecciando le vicende di una famiglia normale dentro la storia collettiva”.

Un appuntamento da non perdere, assicurano gli organizzatori che invitano tutti a recarsi al cinema Oddo per la visione del film che, come di consueto, verrà proiettato nel doppio spettacolo delle 18 e delle 21.