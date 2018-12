Quattro incontri in altrettanti centri sociali per i Vigili del Fuoco di Termoli. Si sono conclusi venerdì 30 novembre gli incontri sulla “Sicurezza in casa” nei centri sociali di Termoli, fortemente voluti dal vicesindaco e assessore al sociale di Termoli, Maria Chimisso, e dall’assistente sociale Concetta Paolitto, e tenuti dal Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, il Capo Reparto Aldo Ciccone, e dai suoi collaboratori.

Grande l’attenzione dei partecipanti in cui il personale dei Vigili del Fuoco ha evidenziate le casistiche più frequenti e tipiche degli incidenti domestici, proponendo soluzioni o azioni di mitigazione dei danni. Temi specifici legati alle problematiche relative a gas, acqua, fuoco, cadute, monossido di carbonio, elettricità, comportamenti pericolosi al centro dei vari incontri. I partecipanti hanno interagito con interesse e hanno mostrato di gradire l’iniziativa riportando anche episodi personali in cui sono stati coinvolti e riconducibili alla casistica di incidenti domestici, avvalorando ancora di più quanto veniva illustrato.

Gli incontri si sono tenuti a novembre nelle date del 20 al centro sociale di via Tevere, del 26 al centro sociale di via Cina, del 28 al centro sociale di via Sannitica e del 30 al centro sociale di Santa Maria degli Angeli.