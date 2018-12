Studenti di Guglionesi in visita al Parlamento europeo per conoscere come funziona, a cosa serve, quanto può essere importante per la sopravvivenza delle aree interne e per la quotidianità anche di un piccolo centro molisano.

Per due giorni, 18 studenti dell’Istituto omnicomprensivo di Guglionesi saranno in visita a Bruxelles, ospiti della portavoce M5S in Parlamento europeo, Isabella Adinolfi, componente della Commissione per la Cultura e l’istruzione.

“Il viaggio in terra belga è in qualche modo anche il risultato della visita dei portavoce M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco e Angelo Primiani, che a settembre scorso incontrarono, tra gli altri, proprio Isabella Adinolfi. La nostra europarlamentare ha risposto subito alla richiesta”, spiegano in una nota dal M5S.

I ragazzi avranno la possibilità di capire come funziona il Parlamento europeo e le altre istituzioni europee, conoscerne la storia, gli strumenti e la mission. In questo senso il fulcro della visita sarà la conferenza-dibattito alla quale parteciperanno gli studenti, incentrata sul ruolo e le attività dell’organo legislativo.

I protagonisti di questo viaggio arrivano da tutti gli indirizzi dell’istituto molisano, linguistico, economico-sociale e scienze umane, quindi ogni studente avrà l’occasione di imparare qualcosa di utile per i propri studi. “Tuttavia ci piace vedere questa iniziativa non solo come viaggio istruttivo, ma anche come potenziale fonte d’ispirazione per i professionisti di domani. Uscire dai confini regionali e nazionali è il primo fondamentale passo per conoscere altre culture e, quindi, per crescere”.