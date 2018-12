Il Liceo D’Ovidio di Larino ancora una volta viene premiato per il suo progetto di alternanza con la Lilt, guadagnando il terzo premio di “Storie di Alternanza”. Nella cerimonia svoltasi il 20 dicembre alla Camera di Commercio di Campobasso all’interno del Seminario CameraOrienta “Orientamento al Lavoro e alle professioni”, gli studenti del liceo frentano si sono visti tributare il terzo premio nella categoria “Licei” in Molise per il percorso di Alternanza realizzato in collaborazione con la LILT.

Già da qualche anno l’Istituto di Larino ha tra i suoi fiori all’occhiello l’adesione al progetto “Guadagnare salute con la LILT”, promosso dal Centro ” Luoghi di Prevenzione” che ha sede nell’ospedale di Larino.

Nell’ambito di questa collaborazione sono stati realizzati diversi percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e numerose attività laboratoriali finalizzate a sviluppare negli alunni comportamenti e stili di vita salutari.

La peculiarità che rende il progetto innovativo ed efficace è data dalla metodologia utilizzata dagli operatori del centro “Luoghi di prevenzione-Lilt” che basa il suo approccio sulla ‘peer education’ (educazione tra pari, ndr) e quindi sul coinvolgimento attivo degli studenti che diventano promotori di ‘life skills’ presso i loro compagni.

Al termine del percorso di alternanza svolto durante l’anno scolastico 2017-2018, gli studenti, guidati sapientemente dagli operatori del Centro Lilt e dai loro docenti, hanno realizzato il cortometraggio “Tutto parte da TE”, che ha guadagnato già due primi premi durante la kermesse di Molise Cinema svoltasi ad agosto scorso a Casacalenda, ed ora si vede attribuire questo nuovo riconoscimento.

Divertendosi e utilizzando gli strumenti tecnologici a loro congeniali, i giovani attori e registi hanno creato un video di grande impatto comunicativo che parla ai giovani in maniera immediata ed efficace.

Nella prima edizione del premio “Storie di Alternanza” gli studenti del Liceo avevano conseguito il secondo posto con il progetto “Una giornata al tribunale”, altro progetto innovativo che la scuola realizza in collaborazione con il Tribunale di Larino.

Nel complimentarsi con gli studenti, lo staff di alternanza dell’Istituto esprime la sua soddisfazione ed evidenzia come l’Alternanza Scuola Lavoro possa essere un’occasione preziosa di crescita per gli studenti; si tratta infatti di un’opportunità che arricchisce la formazione, aiuta i discenti ad orientare il percorso di studio testando sul campo le loro attitudini, consolida le conoscenze acquisite a scuola e sviluppa le competenze.