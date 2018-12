Stagione concertistica, il Romanticismo musicale con il clarinetto e il piano del duo Franceschi-Rovini

Prosegue la XIV stagione concertistica di Termoli Musica, organizzata dall’associazione Onde Serene. Domenica 16 dicembre, alle ore 18 al Cinema Sant’Antonio di Termoli, avrà luogo il concerto del duo formato da Carlo Franceschi al clarinetto e Federico Rovini al pianoforte che interpreterà alcune delle opere più significative del Romanticismo musicale per clarinetto.

In programma ci sono brani di W. Gade, R. Schumann e F. Mendelssohn.

Carlo Franceschi, clarinettista e direttore d’orchestra, termina gli studi musicali giovanissimo con il massimo dei voti ottenendo immediati e lusinghieri riconoscimenti tra cui il 1° premio al Concorso Internazionale “Città di Stresa”, membro dell’Orchestra Giovanile Italiana e finalista Orchestra della Comunità Europea. Numerosissime le tournées all’estero. Ha tenuto Masterclass per la Houston University, le Conservatoire Paris Nord, la Tokyo University, Armunia Festival. Ha inciso per Fonè, Iktius, Bongiovanni, Ema Records, Mukei Label Tokyo Suntory Hall.

Federico Rovini, pianista diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, in seguito allievo di Bruno Canino e di Martha del Vecchio all’Accademia Chigiana di Siena, studia composizione con Gaetano Giani-Luporini. Solista e camerista, ospite di importanti associazioni ed istituzioni musicali, in Italia e all’estero. Esegue un repertorio che spazia dal Barocco all’avanguardia contemporanea unendo, come sempre riconosciutogli dalla critica, una sapiente e dosata tecnica pianistica ad una squisita sensibilità e profondità di pensiero. È chiamato sovente a far parte di commissioni giudicatrici in importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali.