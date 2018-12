Sradicano il bancomat al centro commerciale ‘Insieme’, ricerche in Molise

Nella notte in cui qualcuno ha tentato di rubare alla Bper di Guglionesi, una banda di ladri è riuscita a sventare e portare via il bancomat del centro commerciale ‘Insieme’ di San Salvo, che si trova a poche centinaia di metri dal confine col Molise e dal casello autostradale di Vasto Sud.

La cosa strana è che nessun allarme è scattato al centro commerciale di via Piane Sant’Angelo e i malviventi hanno potuto agire indisturbati, scentrando il muro dell’ingresso della struttura, spaccando una porta a vetri e trascinando la cassaforte contenente contanti per chissà quanti chilometri. A quanto pare sono state trovate tracce di vetri in una stradina di campagna che costeggia la parte iniziale della Trignina, arteria viaria che si trova a poche centinaia di metri dal centro commerciale.

Soltanto stamane i vigilantes si sono accorti di quanto successo e hanno dato l’allarme. Sono scattate le ricerche dei carabinieri, concentrate anche sul territorio molisano. Non è chiaro se i ladri abbiano scelto come via di fuga l’autostrada A14 o la statale 16.

La refurtiva di contanti della Banca di credito cooperativo della Valle del Trigno dovrebbe essere piuttosto ingente. Gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Vasto hanno appurato che i ladri hanno utilizzato un furgone rubato a Fossacesia come ‘ariete’ per sfondare l’ingresso. Le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza.