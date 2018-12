Spostamento ancore dall’ex Nautico, il dirigente ai Lavori pubblici: “Sono di proprietà del Comune”

Il Comune aveva tutto il diritto di spostare le ancore dall’ex Istituto Nautico. È quanto sostiene la struttura comunale per bocca del dirigente ai Lavori pubblici, l’ingegner Gianfranco Bove. La questione dello spostamento delle ancore, che andranno ad abbellire corso Umberto I pedonale da domani, è stata sollevata dalla denuncia da parte del professor Angelo De Gregorio.

Ora arriva la replica di Bove, secondo il quale “l’edificio che ospitava la scuola è di proprietà del comune di Termoli, così come le relative aree circostanti e le pertinenze. A partire dal 2008 l’istituto Nautico non utilizza più l’edificio anche a seguito di un’ordinanza di inagibilità e da quella data il Comune di Termoli é in pieno possesso delle suddette proprietà tant’é che l’edificio è stato anche inserito nel Piano delle alienazioni. Per altro nel corso degli anni l’Istituto Nautico si é riappropriato dei beni mobili di sua proprietà.

Si sottolinea inoltre che lo spostamento delle ancore è stato finalizzato a far godere della bellezza di questi manufatti tutta la cittadinanza collocandoli in una posizione centrale e togliendoli da un’area poco visibile come quella dell’ex Istituto Nautico. Le due ancore rappresentano l’emblema della cittadinanza termolese e l’orgoglio della marineria termolese ed è giusto che siano nel cuore della città. Il Comune contatterà il dirigente scolastico del Nautico per chiarire ulteriormente la situazione e comunque intende, per la salvaguardia della propria immagine, procedere nelle sedi opportune a propria tutela contro chiunque ha leso o intenda lederne la reputazione”.