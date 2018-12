Sportelli dell’Inps chiusi a Campobasso e Termoli per l’assemblea del personale

Domani non sarà possibile accedere agli sportelli Inps del capoluogo molisano e di Termoli.

E’ quanto comunicano in una breve nota dalla direzione regionale di via Zurlo: “Tenuto conto dell’assemblea sindacale regionale del personale, si comunica che le sedi Inps di Campobasso e Termoli saranno chiuse al pubblico per la giornata di venerdì 21 dicembre.

Si informa che saranno garantiti gli accessi già programmati per le visite mediche e gli accertamenti sanitari”.