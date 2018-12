Spolverata di neve nel Molise interno, paesi in perfetto clima natalizio

Come annunciato dagli esperti meteo e in particolare da meteoinmolise.com, in queste prime ore di sabato 15 dicembre è arrivata la prima neve di questa stagione invernale anche nel Molise interno a quote collinari.

Imbiancata Castelmauro, dove i fiocchi sono caduti sin dal primo mattino imbiancando strade e tetti. Spolverata di neve anche a Morrone del Sannio e dintorni, dove l’ambiente che si respira è in perfetto stile natalizio.

Qualche fiocco anche in paesi come Colletorto e Bonefro dove però la neve si è sciolta immediatamente al contatto con il terreno. Al momento non vengono segnalati disagi, anche perchè si tratta di zone perfettamente abituate alle nevicate. Una nevicata un po’ più intensa si è invece verificata su Campobasso e i paesi limitrofi.