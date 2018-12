Sparano fuori orario, tre cacciatori scoperti e multati dai Forestali

Dovranno pagare una multa di 600 euro i tre uomini sorpresi dai Carabinieri Forestali di Venafro mentre cacciavano oltre gli orari consentiti dalla normativa.

Sono stati scoperti nei giorni scorsi durante un servizio specifico nel settore dell’attività venatoria nella provincia di Isernia.

“Durante il controllo del territorio – si legge in una nota dell’Arma – i militari hanno sorpreso in flagranza di reato tre uomini, tutti dell’hinterland romano, intenti ad esercitare attività di caccia . Per i cacciatori è scattata una sanzione amministrativa per un totale di oltre seicento euro”.