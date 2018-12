Sosta vietata in piazza Savoia per la cerimonia di intitolazione a Falcone e Borsellino

Piazza Savoia si prepara a cambiare nome. Ormai è noto: sarà dedicata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una decisione storica voluta dall’amministrazione Battista per ricordare i due magistrati uccisi dalla mafia. Non tutti in città hanno gradito la scelta, e anche questo è noto.

Domani mattina, alle 9.30, la cerimonia. E l’area sarà interdetta al traffico.

Infatti, come recita l’ordinanza della Polizia Municipale, “mercoledì 19 dicembre 2018, dalle ore 7 fino al termine della cerimonia di intitolazione ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sarà vietata la sosta in piazza Savoia”. Inoltre, “dalle ore 9 fio alla fine della cerimonia ci sarà la chiusura al traffico dell’incrocio di viale Principe di Piemonte, per i veicoli con direzione piazza Savoia”.

Intanto Roberto Gravina, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, critica la scelta dell’Amministrazione Battista di aver cancellato la storia della toponomastica cittadina, che, volente o nolente, ha riguardato un periodo storico e che si tradurrà, per i residenti della zona, in cambi di documenti, aggiornamento dati e trasmissione agli interessati. Cose non di poco conto. Ora – s’interroga Gravina – la domanda è: era proprio necessario? Evidentemente no. Se proprio si voleva onorare al meglio la memoria di due Uomini dello Stato, morti per lo Stato, si poteva fare il massimo ovvero intitolare la stradina davanti al Municipio e distante pochi metri dal palazzo di giustizia”.