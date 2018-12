Sorpresi a rubare pezzi di guardrail sulla statale 650, 2 pregiudicati nei guai

Sono stati ‘beccati’ dai Carabinieri mentre rubavano le traversine dei guardrail posti ai bordi delle strade: il loro scopo, la ricostruzione dei militari, era quello di rivenderne il metallo. Ma il colpo non è risucito

A coglierli in flagrante sono stati i militari della Compagnia Carabinieri di Agnone che hanno così provveduto a denunciarli, in stato di libertà, all’autorità giudiziaria competente. Così due giovani sono finiti nei guai. Si tratta di due pregiudicati della provincia di Caserta, sorpresi all’opera lungo la S.S. 650, proprio nel momento in cui smontavano e caricavano sul loro mezzo i pezzi in metallo del guardrail che delimita la carreggiata. I due ragazzi, ovviamente, non erano in possesso di nessuna autorizzazione che potesse giustificare un’azione del genere, che è costata loro una denuncia per furto.