Soldi per gli sfollati del terremoto di agosto: pronti i moduli per autonoma sistemazione

I fondi destinati all’autonoma sistemazione degli sfollati per il terremoto dello scorso agosto sono stati accreditati sul conto della Regione Molise e ora indirizzati ai vari Comuni che presentano situazioni di case inagibili. A Montecilfone, Guglionesi, Palata e negli altri comuni dove in seguito alla scossa sismica di magnitudo 5.1 si registrano persone che hanno dovuto prendere in affitto alloggi sostitutivi, sono disponibili i moduli specifici per il Molise della autonoma sistemazione.

I sindaci hanno informato i rispettivi cittadini che è possibile chiedere il contributo con un apposito documento da compilare e presentare presso gli uffici di competenza dei Comuni. Sono circa 430 le persone che hanno lasciato le rispettive abitazioni perché danneggiate dal terremoto e considerate non sicure, e che di conseguenza sono beneficiarie del contributo per affittare appartamenti nell’attesa che il Governo stanzi, con un apposito decreto, i fondi per la ricostruzione.

La Protezione Civile regionale sta seguendo la vicenda e ha già anticipato che, sebbene non ci siano ancora certezze in merito, ci potrebbe essere un contributo straordinario per danni fino a 25mila euro per chi non ha avuto conseguenze troppo gravi dalle scosse sismiche del 14 e 16 agosto scorsi.