Si masturba davanti ai bimbi che giocano in villa, poi scappa. Arrestato un 47enne

Li aveva notati subito al parco giochi di villa Musenga, l’area più centrale della città dedicata ai più piccoli. I bambini erano lì spensierati, tra scivoli e altalene, intenti a trascorrere qualche ora di divertimento complici le vacanze di Natale e la bella giornata di sole.

Ad un certo punto lui, un 47enne originario di un paese della provincia di Campobasso, si è avvicinato a loro scherzando e mostrandosi divertente, affabile. Una volta attirata la loro attenzione, ha iniziato a parlarci. Poi pian piano ha infilato la mano destra nei pantaloni. Ha cominciato a masturbarsi davanti agli occhi dei piccoli. Un gesto orribile, che non è sfuggito agli occhi di una coppia che passava in quel momento in villa Musenga. “Cosa sta facendo, sporcaccione”, le parole che avrebbero urlato.

Subito hanno preso il telefono e chiesto l’intervento dei Carabinieri, mentre nell’area giochi si era creato un po’ di trambusto. Erano da poco passate le 11.30. L’arrivo degli uomini dell’Aliquota operativa del Nucleo operativo e radiomobile è stato tempestivo.

L’uomo, scoperto, ha tentato la fuga intuendo quello che sarebbe successo di lì a poco. Di corsa per le strade del centro, il 47enne non è riuscito a compiere più di 200 metri. I carabinieri lo hanno acciuffato a poca distanza dalla stazione dei treni e arrestato in flagranza di reato. E’ un volto noto alle forze dell’ordine, con un ‘curriculum’ di tutto rispetto: in passato è stato già protagonista di simili episodi.

Dopo l’arresto, è stato portato in carcere a Campobasso. Dovrà rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico.

Intanto villa Musenga conferma tutti i suoi ‘potenziali pericoli’: purtroppo il bel giardino che si trova alle spalle del Municipio è anche luogo di spaccio serale e punto di ritrovo per tossici e vandali che hanno semidistrutto i giochini.