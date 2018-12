Si apre buca in via Roma, necessari lavori per riparare condotta fognaria

Una grossa buca si è aperta nelle scorse ore in via Roma, la strada che collega il Borgo Antico di Termoli con corso Nazionale e che passa davanti al Castello Svevo. La buca si trova all’incrocio con corso Fratelli Brigida, quasi all’altezza delle strisce pedonali.

Secondo quanto riferito in queste ore dal Comune di Termoli “la Crea ha comunicato che interverrà nelle prossime ore (e compatibilmente con le condizioni meteo), per la riparazione poiché si tratta di un problema sulla condotta fognaria”.

Quindi è un’ennesima perdita nelle condotte fognarie, come già accaduto sotto alla passeggiata Di Bitonto, dove c’è stato un cedimento del terreno l’anno scorso. Su via Roma è inoltre evidente un avvallamento del manto stradale, con l’asfalto che compie una sorta di ulteriore discesa proprio dove solitamente si attraversa la strada per raggiungere il Paese vecchio.