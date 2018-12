Sfilata dei Misteri verso il riconoscimento Unesco

Hanno già ottenuto il ‘bollino’ di qualità del Mibac lo scorso giugno che ha inserito i Misteri di Campobasso tra gli eventi dell’anno europeo per il Patrimonio Culturale.

L’ambizione degli Ingegni, però, è quella di far parte del patrimonio immateriale dell’Unesco tanto che, in occasione della sfilata straordinaria del 2 dicembre per i festeggiamenti del tricentenario della nascita di Paolo Saverio Di Zinno, in città sono arrivate la delegata del sottosegretario di Stato, senatrice Lucia Borgonzoni, e la dottoressa Elena Sinibaldi, del Servizio I – Coordinamento – Ufficio Unesco la quale sta dando continuità alle interlocuzioni già avviate dal Comune con il Ministero.

Alla vigilia della sfilata si è svolto un incontro tecnico in cui la Sinibaldi, funzionario demoetnoantropologo e referente Mibac per la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ha illustrato i princìpi e i criteri per l’applicazione della Convenzione e le procedure nazionali previste per la presentazione delle candidature.

L’Amministrazione comunale, quale soggetto preposto alla salvaguardia, ha dato continuità alle interazioni con il Mibac organizzando un incontro con la comunità dei soggetti portatori e detentori del bene per le azioni da porre in essere al fine di avviare in maniera corretta il processo di candidatura per la salvaguardia dei Misteri quale patrimonio culturale immateriale.

“Con l’auspicio che la comunità locale saprà portare avanti il percorso che si sta delineando – scrive oggi il sindaco Antonio Battista – tale processo sarà svolto sotto il coordinamento e con l’indirizzo tecnico-scientifico dell’Ufficio Unesco del Segretariato Generale del Mibac ed in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione e dalle sue direttive operative”.