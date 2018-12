Serie C maschile interregionale: i termolesi cedono alla Virtus Paglieta per 2 a 3 al quinto set

Gara super combattuta come lo dimostrano i parziali.

I termolesi sotto di 0-2, si uniscono e combattono al massimo facendo proprio sia il terzo che quarto parziale.

Si và al tie-break e riesce a spuntarla la squadra di De Angelis.

La troupe di coach Palli resta comunque quarta in classifica in piena zona play-off.

Il campionato sospenderà adesso, per poi riprendere il sabato 12 gennaio dove i termolesi ospiteranno il Lanciano allenato da Allegrino.

Resoconto gara 10 serie c maschile

Termoli Pallavolo – Virtus Volley Paglieta 3-2

(23-25; 17-25; 25-21; 25-20; 13-15)