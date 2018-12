Gli ex cantieri navali del porto di Termoli finiscono sotto sequestro. Si tratta di 2500 mq nell’area che era adibita a cantiere navale e che invece era stata trasformata in una discarica abusiva di fusti di olio esausto, pneumatici, rifiuti sanitari, rottami ferrosi ed elettrici e tre barche semidistrutte. Denunciati dalla Stazione Navale di Termoli della Guardia di Finanza tre persone: l’amministratore unico e rappresentante legale del concessionario di quell’area demaniale e altri due soci.

L’operazione dei militari della Stazione navale termolese delle Fiamme Gialle rientra nell’ambito della intensificazione dei servizi di polizia ambientale e demaniale disposti dal Roan, il Reparto operativo aeronavale della Finanza.

L’intervento dei finanzieri è avvenuto ieri, martedì 18 dicembre sul molo di Sud-Est del porto di Termoli. Lì un’area demaniale marittima, fino a pochi anni fa quella dei Cantieri navali, era diventata una discarica abusiva.I Cantieri navali erano stati, nel dicembre 2014. L’azienda infatti aveva dichiaratoaccumulati, iniziando la svendita dei beni fra i quali la gigantesca gru, rimasta per oltre 20 anni sulla banchina.Il capannone e gli uffici erano stati acquistati da un imprenditore italiano, un certo capitano Parigi, che intendeva in prima battuta, proseguire l’attività, anche se in maniera ridotta.e i progetti dell’attività cantieristica non erano mai andati in porto.

Quella finita sotto sequestro è una zona di facile accesso a chiunque e proprio per questo rappresenta un potenziale pericolo, secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, vista l’assenza di una adeguata recinzione e della necessaria manutenzione al sistema di ‘alaggio’, cioè l’operazione di tenere una imbarcazione a secco su un apposito piano inclinato. Le tre barche semidistrutte si trovano infatti su una zona portuale intensamente frequentata da turisti e pescatori.

L’area era diventata un ricettacolo di sporcizia, animali ed insetti, e si trova a pochi metri da bar e ristoranti e nelle vicinanze della banchina alla quale ormeggiano le motonavi che assicurano il collegamento con le Isole Tremiti.

L’intervento della Finanza ha riguardato anche una serie di manufatti fatiscenti, fra cui un capannone della grandezza di 200 mq.

Il legale rappresentante e amministratore unico della società concessionaria dell’area demaniale e due dei soci dovranno rispondere, in concorso tra loro, dei reati di danneggiamento e deturpamento ambientale nonché di gestione non autorizzata di rifiuti speciali.

L’operazione si è svolta con la collaborazione dell’Arpa Molise che ha provveduto al monitoraggio dei rifiuti speciali rinvenuti e a personale tecnico del settore Demanio della Regione Molise.