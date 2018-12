Grosso sequestro di marijuana ‘pura’ effettuato nella giornata di ieri dalla Polizia a Termoli. Gli agenti della Volante hanno trovato 6 chili e mezzo di ‘erba’ nascosta in due diverse zone all’interno della vecchia Fornace di Termoli, al confine con San Giacomo degli Schiavoni.

L’operazione rientra nell’ambito del rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonisti gli agenti delle Volanti del Commissariato di Polizia di via Cina che nella mattinata di ieri 23 dicembre hanno effettuato un controllo nell’area della vecchia Fornace di Termoli, lungo la statale 483, la strada che collega la città adriatica a San Giacomo degli Schiavoni. I poliziotti si sono insospettiti dopo aver notato che la recinzione attorno all’area da tempo abbandonata era stata divelta.

Per questo motivo hanno deciso di effettuare una ricognizione all’interno del grosso capannone in stato di abbandono. La loro verifica ha dato degli importanti risultati visto che in alcuni locali poco illuminati e sotto dei pannelli abbandonati, hanno notato una grossa valigia di colore blu dalla quale proveniva un forte odore.

Gli agenti hanno immediatamente capito che si trattava di sostanza stupefacente, per cui hanno aperto il bagaglio che era stato ben nascosto e hanno scoperto un grosso quantitativo di ‘erba’. È palese quindi che quel posto veniva utilizzato per celare grossi quantitativi di droga da destinare sicuramente allo spaccio durante le attuali festività natalizie.

Così i poliziotti non si sono accontentati del primo ritrovamento e hanno continuato a cercare. La perlustrazione dei locali dell’ex Fornace è stata proficua, visto il ritrovamento di una tanica che nascondeva altra marijuana. Per nasconderla e non farla rovinare, qualcuno l’aveva ammassata su di un panno e sopra una base composta da riso da cucina, utilizzato per ben conservare la sostanza dall’umidità di quel posto abbandonato.

È intervenuto sul luogo del ritrovamento il personale della Polizia Scientifica che all’interno del Commissariato di Polizia ha poi effettuato le operazioni di analisi e pesatura della sostanza sequestrata. Il responso delle analisi è che si tratta di ‘marjuana pura’ per un peso di ben 6,5 kg che avrebbe fruttato un ricavo di 50mila euro circa grazie allo spaccio.

Il Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica di Larino è stato immediatamente informato, vista anche l’entità del quantitativo sequestrato. Sono state avviate le indagini per risalire non solo alla proprietà della marijuana, ma soprattutto al mercato di destinazione.

Il sequestro operato dagli uomini del Commissariato della costa adriatica risponde pienamente alle recenti direttive emanate dal Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, recepite in provincia di Campobasso dal Questore Mario Caggegi che ha predisposto sin da subito piani di prevenzione e investigativi per il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, soprattutto in questo periodo di festività in cui la movida è più intensa e c’è un maggior consumo di droga.