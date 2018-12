Un teatro e 116 alunni. La data è quella del 15 dicembre quando ci sarà il consueto appuntamento natalizio della Campolieti, scuola primaria paritaria di Termoli. Come ogni anno, si rinnova infatti la tradizione della scuola di festeggiare l’arrivo del Natale insieme.

“A partire dal mese di settembre tutte le classi, accompagnate dai maestri di musica, hanno provato canti della tradizione e innovativi come “Tu scendi dalle stelle” e “Adeste Fideles” fino ad arrivare ad interpretare canti in lingua inglese e spagnola come “Deck the halls”, che ricorda l’allegria del Natale e del tesoro che nasconde, e “A la Nanita Nana” che accompagna il sonno di Gesù bambino benedicendolo”, spiegano dalla scuola.

Tante dunque le sorprese riservate per il grande evento a cui si invita tutta la cittadinanza a partecipare. L’appuntamento è per sabato 15 dicembre alle 18 all’auditorium di Santa Maria degli Angeli, nel quartiere Difesa Grande di Termoli. Alla corale seguirà un momento di convivialità al ristorante per coloro che hanno aderito.