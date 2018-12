Era da poco finita la ricreazione. I bambini stavano per rientrare in classe per completare le attività didattiche previste in mattinata. Ad un certo punto qualcuno si è accorto dell’acqua che ‘grondava’ dal solaio tra il primo piano e il piano terra nell’edificio di via Leopardi che ospita 18 classi della ‘Don Milani’.

La scuola era stata riaperta a settembre: era stata chiusa per motivi di sicurezza due anni fa, dopo le indagini di vulnerabilità dell’Università del Molise, e interessata successivamente dai lavori di adeguamento sismico costati al Comune di Campobasso circa 400mila euro. Fondi che poi sono lievitati a circa 1 milione di euro adeguare pure l’impianto di riscaldamento, i bagni e l’impianto energetico. Il plesso, che era stato costruito tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta a Vazzieri, insomma era diviso in due porzioni. Una delle due era stata rimessa a nuovo, dipinta con un bel blu. Almeno così sembrava.

di 3 Galleria fotografica Allagata la scuola Don Milani





In realtà, già da qualche giorno i genitori avevano notato e segnalato le prime criticità: termosifoni mal funzionanti e alcune infiltrazioni d’acqua in un’aula. Probabilmente la spia di quello che sarebbe successo di lì a poco.

Questa mattina – 10 dicembre – quando l’attività didattica è ripresa dopo il ponte dell’Immacolata la situazione si è aggravata ulteriormente: si è rotto un tubo dell’impianto di riscaldamento. Quando gli insegnanti hanno visto l’acqua che scorreva dal solaio, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco che nel giro di pochi minuti sono arrivati in via Leopardi.

Alla Don Milani è arrivato anche il sindaco Antonio Battista che come ha riferito a Primonumero, dopo le risultanze dell’intervento dei vigili del fuoco, potrebbe decidere di sospendere l’attività didattica in alcune delle classi allagate.

Seguono aggiornamenti