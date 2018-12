Scoperto il pirata che ha demolito un lampione: è un ragazzo che guidava senza patente

È stato rintracciato dagli agenti del commissariato di via Cina di Termoli il conducente della vettura con targa tedesca che la sera del 28 novembre scorso ha tagliato la rotatoria di via Corsica buttando giù un lampione e poi è fuggito a piedi allontanandosi dall’auto distrutta.

Il motivo del suo comportamento è stato scoperto quando gli uomini della polizia hanno identificato il conducente. Si tratta di un ragazzo di San Giacomo degli Schiavoni al quale era stata ritirata la patente di guida. Si era messo al volante della utilitaria prestatagli da un amico e per questa ragione e visto che, come hanno raccontato diversi testimoni, barcollava e era ubriaco, ha cercato di evitare i controlli allontanandosi a piedi mentre sul posto arrivavano i soccorritori del 118 e la volante della Polizia.

Per fortuna l’incidente non ha coinvolto altri veicoli. L’utilitaria era stata portata via col carro attrezzi. Le indagini degli agenti hanno quindi permesso di risalire al conducente e scoprire con esattezza quanto era accaduto.