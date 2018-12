Scontro sulla tangenziale est: notte di paura per tre automobilisti

Non ci sono feriti gravi nello spaventoso incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri, 1 dicembre, sulla tangenziale est di Campobasso.

Tre auto, con altrettanti guidatori, sono rimaste coinvolte nello scontro avvenuto all’altezza dell’autodemolizioni Cipullo intorno alle 22 e 30. La carreggiata è stata invasa dai mezzi e di conseguenza il traffico ha subito rallentamenti e deviazioni per qualche ora non solo per facilitare le operazioni di soccorso ai feriti ma anche per dare modo alle forze dell’ordine di poter effettuare i rilievi.

La dinamica del sinistro, infatti, è da chiarire anche se la velocità su quel tratto di tangenziale resta sempre l’imputato principale: non è la prima volta che si verificano incidenti del genere in quel particolare punto del rettilineo percorso a velocità elevata nonostante la segnaletica lo vieti.