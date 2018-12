Bilancio di due feriti non gravi per l’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 dicembre attorno alle 15, lungo la statale 483, vale a dire l’arteria viaria che collega Termoli e San Giacomo degli Schiavoni.

Un furgone si è scontrato con un’utilitaria per cause sconosciute, ma a provocare l’incidente potrebbe essere stato anche l’asfalto viscido per la pioggia che da questa notte bagna il Basso Molise. I due mezzi si sono scontrati all’altezza di contrada Ponticelli e il furgone si è ribaltata su un fianco finendo in una cunetta adiacente alla sede stradale.

Danneggiata sulla parte anteriore invece l’altra vettura. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave e hanno avuto bisogno delle cure del 118 accorso sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi.