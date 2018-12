Sciare in sicurezza: riapre il posto fisso dei carabinieri a Campitello Matese

Partita la stagione sciistica, è stato riaperto a Campitello Matese anche il posto fisso stagionale Carabinieri.

Il presidio, inquadrato nella stazione Carabinieri di Bojano e dipendente dalla Compagnia della cittadina, punta a garantire la sicurezza dei numerosi turisti che nei periodi di maggiore affluenza raggiungono picchi di migliaia di presenze.

L’unità di base, alla quale talvolta sono inviati rinforzi, è costituita da personale specializzato sciatore e in soccorso sulle piste. A disposizione i militari avranno i mezzi in dotazione per attività fuoristrada e di montagna in motoslitta.

I compiti prevalenti sono quelli di garantire ordine e sicurezza pubblica nella località turistica molisana, attività sussidiaria di vigilanza e soccorso piste, nonché servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere.

Quotidiani i servizi al cittadino forniti dai carabinieri del posto fisso circa le continue informazioni sulla viabilità, sulle condizioni atmosferiche, nonché ogni notizia sulla sicurezza in montagna.

I servizi nella zona di Campitello saranno, inoltre, garantiti dalla Compagnia di Bojano con pattuglie automontate dinamiche che vigileranno prevalentemente nei giorni festivi e prefestivi soprattutto durante le festività natalizie.