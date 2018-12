Dramma della Vigilia di Natale sulle strade molisane. Un uomo è morto questo pomeriggio 24 dicembre in un tragico scontro lungo la statale 87, all’altezza delle Piane di Larino. Tre mezzi sono rimasti coinvolti nello schianto e purtroppo una persona ha perso la vita. Si tratta di Antonio Iacovino di 68 anni, originario della cittadina frentana.

Altre quattro persone sono rimaste coinvolte ma mentre tre hanno riportato delle ferite, una quinta è uscita illesa dallo scontro avvenuto al chilometro 202,700 poco prima delle 18,30, nelle vicinanze di un distributore di carburanti, a poche centinaia di metri dal bivio che da un lato indica Larino, dall’altro Ururi.

I tre feriti, un uomo e due donne, sono stati trasportati all’ospedale San Timoteo di Termoli in condizioni non gravi. Incerta la dinamica, ma pare che la vettura guidata dal 68enne, una Lancia Y, abbia urtato con violenza una prima auto per poi andare a sbattere contro un Suv. Da quanto si apprende al momento dello schianto l’asfalto era asciutto e la pioggia avrebbe iniziato a scendere poco dopo.

Sul posto le ambulanze del 118 coi volontari della Croce di Padre Pio e della Croce di San Gerardo da Larino e Santa Croce di Magliano, i vigili del fuoco da Termoli e le forze dell’ordine, sia i carabinieri di Larino che una pattuglia della Polstrada.

I soccorsi sono particolarmente delicati a causa del diluvio che si sta abbattendo sul Basso Molise in queste ore. Necessaria la chiusura della Statale 16 con uscita all’altezza dello Zuccherificio per chi da Termoli si dirige verso la cittadina frentana. Poco dopo il tragico schianto è stato informato anche il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Larino e non si esclude che possa essere disposta l’autopsia sul corpo del 68enne. Intanto la notizia si è rapidamente diffusa nella città d’origine della vittima, creando sconcerto e comprensibile dolore.