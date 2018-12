Un appuntamento consolidato che ormai rappresenta una tradizione per quanti trascorrono in gruppo o in famiglia la lunga notte di Capodanno. È quello organizzato dallo staff del ‘No problem’ di Santa Croce di Magliano nella zona dell’autostazione. Dalle due e mezza del primo gennaio si potrà continuare a brindare al 2019 con cornetti appena sfornati, caffè e cappuccini in un’atmosfera conviviale e di augurio.