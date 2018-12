Sanità, delegazione M5S consegna report alla struttura commissariale

La delegazione parlamentare molisana del M5S e il capogruppo in Consiglio regionale hanno incontrato il capo segreteria del ministero della Salute, Marcello Spirandelli, in vista dell’arrivo in Molise del commissario e del sub commissario ad acta per la sanità, in programma nei prossimi giorni.

Il gruppo pentastellato M5S ha consegnato al capo segreteria un report sullo stato della sanità regionale che sarà immediatamente girato alla struttura commissariale. Un passaggio fondamentale per fornire a commissario e sub commissario un quadro chiaro di come il settore sanitario sia stato trattato negli ultimi anni.