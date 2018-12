San Silvestro con allerta meteo: a Campobasso precettati gli spazzaneve, sulla costa vento forte

Se Natale è stato segnato dal sole e da un clima mite, la fine è l’inizio del nuovo anno si annunciano invece all’insegna del maltempo. La neve è arrivata abbondante sulla montagna molisana e ha portato, malgrado si tratti di territori preparati ad affrontare la coltre bianca, una serie di disagi già dalla mattinata odierna, con auto in panne che non riescono a raggiungere le località sciistiche e Polizia stradale impegnata nelle azioni di soccorso, insieme con i vigili del fuoco e la Protezione civile.

In previsione del calo delle temperature ulteriori, che addirittura la prossima settimana potrebbe portare neve anche a bassa quota, il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha chiesto ufficialmente alla Sea, la ditta incaricata di attuare il piano antineve, l’intervento dei mezzi necessari che dovranno essere operativi già nella serata di oggi per rendere la circolazione è più sicura sulle strade cittadine durante la notte di San Silvestro, che come di consueto si annuncia piuttosto trafficata. Intanto ai conducenti si raccomanda la massima prudenza.

Mare grosso invece sulla costa dove c’è un allerta gialla proprio per le forti raffiche che potranno portare burrasca e onde ancora più alte. Questa mattina Termoli si presentava investita da un vento piuttosto sostenuto e da temperature vicine allo zero. Mare grosso e porto in stato di allerta. Non si escludono precipitazioni anche nel pomeriggio che potrebbero compromettere le feste di piazza organizzate in Molise per la notte di brindisi e musica in vista dell’inizio del 2019.