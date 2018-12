Sabati creativi e Natale all’insegna della cultura con i cantieri per ragazzi di Me.MO

Me.MO Cantieri Culturali propone una serie di laboratori didattici della durata di circa 90 minuti dal titolo ‘Il sabato con Me.MO’ rivolti a bambini tra i 5 ed i 12 anni, accompagnati da un genitore o accompagnatore. Organizzati dall’associazione ‘Betavium’ di Petacciato, i laboratori sono ideati e realizzati da esperti in beni culturali e di didattica museale e si terranno presso i locali della biblioteca comunale al costo di 5 euro a partecipante per ogni laboratorio.

Lo scopo degli incontri è quello di trasmettere l’amore per la storia e per l’archeologia molisana, in modo originale, attraverso l’uso della manualità e soprattutto con divertimento, alla scoperta non solo del mestiere dell’archeologo, ma anche per conoscere la storia locale, dai Frentani ai Romani fino al Medioevo, attraverso gli oggetti della vita quotidiana e non solo. La prenotazione è obbligatoria, entro due giorni prima, chiamando Me.MO Cantieri Culturali al numero cellulare/whatsapp 3249517836, o scrivendo a memolarino@gmail.com.

Gli appuntamenti:

Sabato 29 dicembre ore 17:00 – Oggi scavo io! La figura dell’archeologo e lo scavo archeologico. Un tuffo nell’affascinante mondo dell’archeologia.

Sabato 12 gennaio ore 17:00 – Castelli e fortificazioni del Molise. I castelli del Molise: storia, miti, leggende, architetture difensive…e poi? Costruiamo insieme il nostro castello!

Sabato 26 gennaio ore 17:00 – Antichi gioielli. Lusso e tradizione, i gioielli ornamentali e quelli di buon auspicio. Ricostruzione della Bulla e della Lunula con decorazioni creative.

Sabato 2 febbraio ore 17:00 – Il bestiario fantastico. Il bestiario medievale e l’immaginario fantastico e mostruoso della cultura medievale. Animali fantastici e come crearli.

Sabato 23 febbraio ore 17:00 – Antiche Monete. Oro, argento e rame e le effigi degli Imperatori. Le monete ci raccontano il passato. Realizziamo insieme le monete Frentane.

Sabato 2 marzo ore 17:00 – Stemmi e cavalieri. Nello stemma araldico è racchiusa la storia di ogni casata nobiliare. Conosciamoli insieme e giochiamo a costruire lo stemma della nostra famiglia.

Oltre ai classici appuntamenti, Me.MO propone anche uno speciale natalizio per il periodo che va dal 22 dicembre al 6 gennaio all’interno dei luoghi della cultura molisana destinato ai bambini al costo di 5 euro.

Date: