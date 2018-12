Doveva essere l’appuntamento ideale per augurare a tutti gli appassionati di rugby del capoluogo molisano buone feste natalizie in un clima conviviale come quello che solo la palla ovale sa creare e “La partita dei Capitani”, torneo natalizio interregionale organizzato dagli Hammers Rugby Campobasso con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport della Regione Molise, non ha tradito le attese della vigilia.

Tanti gli sportivi e i curiosi che hanno apprezzato questa iniziativa radunandosi intorno al campo dell’ex Romagnoli nella mattinata di domenica 23 dicembre, per assistere alle gare tra le diverse rappresentative giovanili degli Hammers Rugby Campobasso, dagli under 14 agli giunger 16, e con la presenza anche della squadra seniores di serie C2 capitanata dal coach Pasquale Sommella.

Agli atleti rossoblu si sono uniti poi i giovani rugbisti dei Draghi Telese Rugby per una serie di partite che si sono svolte all’insegna della goliardia e del divertimento alle quali hanno partecipato anche le famiglie degli atleti coinvolti.

“La grande famiglia del rugby molisano e sannitico con questo Torneo di Natale si è riunita per farsi gli auguri e per stringersi in un abbraccio bene augurante per quanto c’è ancora da fare, nel prossimo anno, per far sviluppare questa disciplina in modo ancora più ampio sul nostro territorio”, ha dichiarato con la giusta soddisfazione a fine manifestazione il presidente degli Hammers Benito Suliani.

A portare gli auguri a tutti gli atleti partecipanti al torneo e alle loro famiglie che si sono intrattenute alla fine delle gare per un lunghissimo terzo tempo in perfetto stile rugbistico, anche il sindaco di Campobasso Antonio Battista.