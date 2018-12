Il cammino degli Hammers Rugby quest’anno è da incorniciare sinora. Ben 155 i punti realizzati nelle ultime tre gare disputate e soltanto 3 quelli subiti, 4 vittorie su 4 incontri e unica formazione del girone campano del campionato di rugby di serie C2 a essere ancora imbattuta. Questo lo strepitoso ruolino di marcia della formazione campobassana degli Hammers Rugby che dopo la straripante affermazione di domenica scorsa ad Avellino contro i padroni di casa irpini, regolati con un 62 a 0 che non ammette repliche di sorta, domenica 16 dicembre, tornerà a calcare il terreno amico dell’ex Romagnoli per affrontare il Baliano Tiles, squadra della provincia di Salerno.

Sarà l’ultimo incontro dell’anno per gli uomini di coach Sommella e anche l’ultimo impegno del girone d’andata di questo torneo che i campobassani stanno vivendo da assoluti protagonisti.

Nonostante le due gare da recuperare, contro Battipaglia e la formazione Cadetta della Partenope Napoli, gli Hammers con le loro prestazioni stanno stracciando ogni record statistico in un girone dove il resto delle formazioni in classifica è di provenienza campana.

Il Molise, con gli Hammers, punta dritto al salto di categoria, inutile nascondersi, e la striscia di tutte vittorie di questa prima parte di stagione è la naturale prosecuzione di quanto ben seminato, dal punto di vista del lavoro mentale, atletico e tattico, già nella passata stagione.

Quel qualcosa in più in termini di convinzione e di disciplina tattica nei momenti e nelle gare che contano sembra davvero essere stato incamerato mentalmente dal XV rossoblù pronto a chiudere il proprio anno in bellezza, con una cinquina che darebbe ancora più consistenza alle aspettative di vittoria finale della società guidata dal presidente Suliani.