Rugby: Hammers imbattibili, all’ex Romagnoli cadono anche i Baliano Tiles Angri

Gli Hammers rugby vincono ancora e mantengono l’imbattibilità. Sul terreno di gioco dell’ex Romagnoli, dopo più di un mese dall’ultima partita casalinga, netta affermazione sui Baliano Tiles di Angri, giunti in Molise con tutte le migliori intenzioni per fermare la corsa in vetta del XV di coach Sommella schierato per l’occasione con un’inedita divisa neroverde.

Ma è stata troppo chiara la differenza sul campo tra le due formazioni, con i campobassani che per tutta la gara rischiano poco o niente vincendo nettamente, al termine degli 80′ regolamentari, con il punteggio di 22 a 3.

Già al 3′ meta di Zeolla con trasformazione di Valente che portano i primi 7 punti in casa Hammers. Al 10′ punizione per Angri realizzata e i salernitani accorciano le distanze portandosi sul 7 a 3.

Al 16′ meta di Valente dopo una touche, per il 12 a 3 e il nuovo allungo molisano. Tocca poi a Mignogna schiacciare in meta alla fine del primo tempo per il 17 a 3 con il quale le due squadre vanno al riposo di metà gara.

Il secondo tempo fa registrare in apertura un’ammonizione per Di Iorio che costringe a giocare momentaneamente in inferiorità numerica i suoi compagni, ma i campobassani sono bravi a compattarsi restando lucidi nella gestione del gioco difensivo.

Al 20′ arriva la prima meta degli Hammers nel secondo tempo, con una volata sulla fascia di Pietrangelo, per il 22 a 3. Al 25′ Zeolla è costretto a lasciare il campo per infortunio, ma l’inerzia della gara resta saldamente nelle mani degli uomini di Sommella che la conducono in porto senza ulteriori patemi.

Con questa quinta vittoria consecutiva la squadra del presidente Suliani termina da imbattuta il girone d’andata del torneo di C2, si tornerà in campo per riprendere la corsa a gennaio del nuovo anno.