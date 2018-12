Rugby, domenica doppio impegno per i colori rossoblù

In attesa del ritorno in campo dei seniores di C2, costretti nelle ultime settimane a due rinvii consecutivi in campionato, gli Hammers Rugby Campobasso si sono potuti godere, nel passato fine settimana, la bella affermazione in esterno contro lo Scampia, della propria under 16.

I giovani “martelli” guidati da coach Fatica hanno avuto la meglio sul filo di lana per 14 a 12 sui pari età napoletani, nella gara d’andata valevole per gli spareggi relativi ai piazzamenti definitivi del proprio campionato di categoria.

Domenica 9 dicembre a Campobasso, sul campo da gioco dell’ex Romagnoli, i rossoblù sono chiamati a chiudere il conto in proprio favore, ospitando la partita di ritorno che potrebbe rivelarsi un ambizioso bis di quanto accaduto la settimana prima, confermando la grande crescita di un gruppo che in tre mesi di lavoro è riuscito a contraddistinguersi per il proprio modo di giocare e per lo spirito combattivo espresso mostrato sui campi del girone campano e contro qualunque tipo di avversario.

Sempre domenica 9 dicembre, i seniores viaggeranno alla volta di Avellino per riprendere, come precedentemente detto, la corsa in campionato. La lunga sosta forzata, visto che l’ultima volta in campo per i ragazzi di coach Sommella risale al 4 novembre a Caserta nella gara vincente contro lo Spartacus, è forse il primo avversario da superare mostrando voglia di tornare in campo e la determinazione propria della squadra di rango che vuole puntare a obiettivi ambiziosi.