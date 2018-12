Rubano un’auto al centro di Agnone, ‘ragazzi terribili’ presi e denunciati

Una bravata o il loro scopo era un altro? E’ quello che stanno cercando di capire i Carabinieri di Agnone che hanno incastrato i ‘ragazzi terribili’ che alcuni giorni fa avevano rubato un’auto in pieno centro.

I militari, allertati dal proprietario della vettura, hanno subito avviato le indagini e, dopo aver ritrovato la macchina, hanno individuato i giovani ladri che sono stati denunciati per furto. le immediate indagini condotte dagli uomini in divisa hanno permesso di individuare i responsabili e ritrovare l’autovettura.

L’operazione rientra all’interno di un più vasto servizio di controllo dei militari per contrastare lo spaccio di droga e i reati predatori.