Rottura della fognatura, via Aubry chiusa al traffico fino al 20 dicembre

Un guasto alle condutture fognarie in via Aubry creerà qualche disagio al traffico. Il problema, riscontrato nella giornata di giovedì 13 dicembre, ha immediatamente attivato gli uffici preposti con i tecnici che sono intervenuti per testare la situazione.

La problematica è diventata evidente, in seguito all’apertura di una grossa buca che ha fatto la sua comparsa proprio nell’ultimo tratto del secondo corso. La voragine aperta nell’asfalto è stata prontamente ricoperta per evitare complicazioni.

La rottura dovrà essere riparata e per questo la strada verrà chiusa da stasera, 13 dicembre, e fino al 20 dicembre salvo imprevisti. Ad essere interessato dall’interdizione è il tratto di via Aubry che va da Corso Fratelli Brigida all’incrocio di via Carlo del Croix e via Del Porto.