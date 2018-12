Rotaract, quarta raccolta alimentare per la casa di riposo Achille Morrone

Il Rotary club di Termoli in collaborazione con il Rotaract e con i giovani soci dell’interact organizzano sabato 15 dicembre la quarta edizione della Raccolta Alimentare dedicata agli ospiti della casa di riposo Achille Morrone di Larino. In occasione delle raccolta e delle feste natalizie, i soci dei tre club cittadini saranno affiancati dai vespisti del Vespa Club Thermularum che in sella alle loro storiche due ruote e vestiti da babbo Natale saranno pronti a scattare foto con i più piccoli.

Sarà possibile acquistare e donare prodotti in scatola, pasta, riso, olio, legumi e sughi, piselli, latte a lunga conservazione e poi biscotti, farina, succhi di frutta, caffè e farina. Le vespe e le postazioni saranno al Decò di via Tremiti 36 e nei due punti vendita Eurospin di via Bolivia 13 e via Corsica 184.