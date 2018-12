Rotaract, aperinatalizio con presentazione del libro “Le Tribolazioni di un italiano in Cina”

L’aperinatalizio, firmato Rotaract Club Campobasso, sarà una divertente serata nel contesto della quale avverrà la presentazione del libro “Le tribolazioni di un italiano in Cina” scritto da Andrea Pasquale, giovane campobassano emigrato nel grande Paese asiatico. Il delizioso aperitivo natalizio si terrà il 23 dicembre, alle ore 18, al Circolo letterario Beatnik, in via Pietrunto 19, presso il quale sono disponibili anche le prevendite.

Il costo dell’aperitivo letterario sarà di 10 euro ed il ricavato sarà interamente devoluto al Progetto Fenice, progetto distrettuale il cui scopo è quello di favorire la ripartenza delle aree colpite dal sisma del 2016 e di restituire al territorio un tessuto di sane piccole imprese. “C’è ancora tanto da fare per le popolazioni terremotate, poiché ancora non trovano la dignità di una casa e di un lavoro. Soprattutto sotto le festività natalizie essere una piccola goccia è un minuto gesto in un più ampio progetto: ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano, ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”, commentano i soci del Rotaract.