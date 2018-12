Ritrovata vicino alla Trignina la cassaforte del bancomat sventrato al centro commerciale

È stata ritrovata completamente squarciata e chiaramente vuota la cassaforte del bancomat sventrata nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi al centro commerciale ‘Insieme’ di San Salvo.

Il bancomat è stato recuperato in contrada Ponti, zona rurale di Dogliola, centro della provincia di Chieti che si trova non distante da San Salvo e che ha uno svincolo sulla Trignina. È evidente quindi che i malviventi protagonisti del clamoroso furto hanno preso la via della statale 650 – Fondo Valle Trigno – e non la statale 16 o l’autostrada A14, come si poteva ipotizzare inizialmente.

I malviventi avevano usato un Land Rover Defender per fare da ariete e spaccare la porta a vetri di ingresso del centro commerciale che si trova al confine col Molise, per poi concentrarsi sullo sportello di prelievo dei contanti che è stato letteralmente tirato fuori dal muro.

Dopo il colpo, concluso in pochi minuti, si sono evidentemente diretti sulla Fondo Valle Trigno, dove hanno completato l’azione aprendo la cassaforte e prelevando tutto il contante che era all’interno per poi fuggire.

Sta indagando il Nucleo operativo dei carabinieri di Vasto, comandati dal tenente Luca D’Ambrosio, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza, dai quali si dovrebbe vedere l’intera scena del furto.