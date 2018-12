Ritrovarsi dopo circa cinquant’anni e riconoscersi tutti come se si fossero lasciati da poco. Questo è accaduto pochi giorni fa a ventuno ex compagni della V C, anno scolastico 1970/71 dell’Istituto Tecnico Commerciale G. Boccardi di Termoli, ormai sparsi per la Penisola.

Un incontro per rievocare ricordi piacevoli e rinsaldare un’amicizia resistita al tempo e alle alterne vicende della vita.

Rintracciati e invitati da due di loro, Costanzo De Laureto e Peppino Croce, si sono rivisti presso il ristorante “Il binario dei sapori” insieme con alcuni docenti: i professori Galasso, Selvaggi, Patavino e Volpe. Un rendez-vous denso di emozioni che a lungo non dimenticheranno.

Ricordati nella circostanza quanti non sono potuti intervenire, chi a ragione dei propri inderogabili impegni, chi, come per quattro di loro, perché non più in vita.

Inevitabile, in occasioni simili, rivivere con la propria mente e i propri espliciti racconti episodi e fatti di quella lontana, ma non trascurata esperienza comune, la spensieratezza degli anni giovanili, i desideri di realizzarsi sul piano umano e professionale e misurarne i risultati.

Sono riaffiorati nella circostanza aneddoti divertenti, notizie curiose, alcune delle quali sepolte e rispolverate nell’occasione. Insomma si è riproposta quella nostalgia dei ricordi oggi riassunta nel termine felliniano di amarcord.

A suggello di un appuntamento così intenso, il prof. Mercurio Galasso, passato poi a insegnare diritto processuale penale presso l’Università di Teramo, ha voluto fare dono a ciascuno degli ex ragazzi di una sua pubblicazione scientifica.

L’impegno è a rivedersi ancora una volta.