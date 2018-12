Rischio sismico in Italia, convegno dell’Ordine dei geologi

È in programma domani, giovedì 6 dicembre dalle 14 alle 19 il convegno tecnico-scientifico, organizzato dall’Ordine dei Geologi del Molise in collaborazione con Sigea, dal titolo “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile”.

L’appuntamento è fissato alla Casa del Fanciullo, nella Villa Comunale di Guglionesi. L’evento è patrocinato da Regione, Comune, INGV, Consiglio Nazionale Geologi e Sindacato Nazionale Geologi Professionisti (singeop).