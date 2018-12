Rimossa la spazzatura che aveva creato una mini discarica fra via Molise e via De Gasperi a Termoli. “Stamattina l’emergenza è rientrata” riferisce la cittadina che aveva segnalato il disagio ieri. “Si spera solo che l’incuria e l’inciviltà di molti si plachi e che il nuovo servizio porta a porta, in vigore dal 1 gennaio, possa risolvere finalmente il problema, in primis eliminando definitivamente quei bidoni da lì”.