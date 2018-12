Continuano le verifiche dei Carabinieri sugli impianti di smaltimento dei rifiuti e sui depuratori della provincia di Isernia. L’ultimo blitz a Macchia d’Isernia dove i carabinieri della Stazione di Monteroduni coadiuvati da personale della Forestale hanno ispezionato e controllato un impianto nel comune di Macchia d’Isernia.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale. E i militari hanno accertato gravi violazioni delle leggi in materia.

In particolare è stato verificato che a seguito di una manomissione dell’impianto e per ridurre sensibilmente i costi di gestione del servizio, sono stati smaltiti illegalmente rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione poi sversati su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico senza il previsto e regolare ciclo depurativo.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri ha portato alla denuncia alla competente autorità giudiziaria del legale rappresentante della ditta affidataria del servizio di gestione dell’impianto e altre persone in concorso per violazione della normativa sulla gestione di rifiuti speciali non pericolosi nonché frode in pubblica fornitura ed omissione di atti d’ufficio.