Riapre la provinciale ‘Montecilfone-Mare”, per ora limite di 50 kmh

Riaprirà al traffico ufficialmente domani, lunedì 24 dicembre, la provinciale ‘Montecilfone-Mare’, vale a dire quel tratto della sp 168 che collega il centro arbereshe con l’ultimo pezzo della Fondovalle Sinarca. Si tratta di un’arteria chiusa al transito da anni per le pessime condizioni del manto stradale, ma che tuttavia veniva quotidianamente percorso da decine di automobilisti che sfidavano il pericolo, consci di risparmiare molto tempo rispetto ai percorsi alternativi ben più lunghi per raggiungere Montecilfone o nel senso inverso andare dal paese alla costa adriatica.

I lavori partiti nei mesi scorsi sono terminati da pochi giorni, tanto è prossima la revoca del divieto di transito. Tuttavia fino al collaudo definitivo ci sarà il limite di velocità a 50 km orari e in seguito l’inaugurazione.

Per Montecilfone è una ottima notizia, dopo mesi molto difficili in seguito al terremoto. Almeno in tema di viabilità qualcosa è cambiato quindi, dopo anni di disagi e pericoli dovuti agli allagamenti e alle esondazioni del Sinarca, come il 16 agosto scorso, giornata tremenda per il Molise e per Montecilfone in particolare.