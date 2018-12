È stata riaperta nella serata di ieri venerdì 20 dicembre via Aubry, la strada del centro che era stata chiusa da una settimana dopo che si era aperta una buca nell’asfalto a causa della rottura di una condotta fognaria.

Gli operai della ditta Crea che si occupa di gestire le acque termolesi e quindi anche quelle fognarie hanno operato in questi giorni per riparare la tubatura rotta che aveva provocato una fuoriuscita di acqua e quindi uno scavo interno all’arteria viaria.

L’area del cantiere è stata inizialmente ridotta e poi eliminata del tutto anche all’incrocio fra via Aubry, Corso Fratelli Brigida e via Roma. La strada ora si può percorrere in entrambe le direzioni.