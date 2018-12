Una regata di San Basso emozionante ed adrenalinica quella che ha visto darsi battaglia all’ultima spinta le otto squadre di vogatori che hanno partecipato al torneo questa mattina, domenica 16 dicembre.

Una sfida emozionante, l’undicesima, che ha sottolineato ancora di più l’amore di Termoli per il suo Santo Patrono celebrato sia ad agosto che a dicembre. Quattro le squadre femminili ed altrettante maschili che si sono dilettate in questo sport dove forza, precisione e tecnica fanno da padrone indiscusso, soprattutto in caso di mare mosso.

Due le manches disputate: a salire sul podio per le donne con un tempo totale di 13 minuti, 19 secondi e 47 primi la squadra Tracine, seguita dalle Maruzzelle distanziate di solo mezzo second, Orton Remex e Murene. A spuntarla, tra gli uomini, sono stati gli Shark che, come il loro nome suggerisce, hanno strappato il titolo dopo una gara di 17 minuti, 25 secondi e 66 primi. Al secondo posto si piazzano i Barracuda, al terzo gli Sbarroni ed al quarto i Vogatori.

Come ogni anno hanno preso parte alla competizione anche due squadre, fuori gara: l’equipaggio Horton Remex ed uno misto proveniente da Ortona. A vincere, a dispetto del colore della divisa o del piazzamento, è stata la sportività e la forza, fisica e mentale, degli straordinari atleti.