A tavola con Antonio Terzano

Regalo di fine anno: la ricetta segreta dello chef spiegata ai lettori

La ricetta illustrata della lasagne al brodo di sogliola, un piatto perfetto per questi giorni, da replicare in casa - per la famiglia o per gli amici - grazie alle dritte e alla guida esperta dello chef titolare del ristorante Osteria dentro le Mura di Termoli.

Antonio Terzano Termoli











Nella sua cucina dell’Osteria dentro le Mura, tra il Castello Svevo e una delle suggestive stradine del Borgo con vista sul muraglione, c’è una cucina che ha 18 anni. E’ diventata maggiorenne tra i successi dello chef e padrone di casa Antonio Terzano, che la mostra con una punta di orgoglio: “Funziona ancora benissimo. E poi noi cuochi siamo scaramantici, sapere com’è”. In questo regno di profumi che evocano il pesce nelle sue infinite declinazioni, dove arrivano da tutta Italia per assaggiare i piatti della tradizione che lui ha sapientemente piegato alla inventiva che lo contraddistingue senza però mai esagerare, coerente alla linea di una cucina semplice e impeccabilmente equilibrata, Antonio Terzano aspetta gli ospiti (numerosi) della cena e intanto regala a Primonumero.it una ricetta esclusiva. Disposto, con la sua umiltà che conserva malgrado i riconoscimenti che sono arrivati a valanga, a svelare i piccoli segreti che rendono questo piatto gettonatissimo e praticamente unico, tanto da essere finito anche sulla pubblicazione Slow Food “A tavola con i grandi cuochi”. Di cosa stiamo parlando? Lasagne al brodo di sogliola. Eccolo, passaggio dopo passaggio, perfetto da replicare per il cenone di San Silvestro, o per uno dei pranzi di fine/inizio anno all’insegna del made in Molise.